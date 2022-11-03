مطار الغردقة الدولى يستقبل أول رحلة طيران تابعة للشركة الوطنية البولندية

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، الخميس، أول رحلة طيران، تابعة للشركة الوطنية البولندية للطيران Lot، تقل علي متنها 182 سائحا بولنديا قادمين من العاصمة وارسو لقضاء إجازتهم بمدينة الغردقة .

من جانبه قال هشام هاشم، المدير الإقليمي لشركة ايروسيرفيسس ايجيبت، وكيل شركه LOT البولندية الوطنية، إن عودة خط طيران الشركة الوطنية البولندية، جاء بعد زيارة الرئيس البولندي إلي مصر في أواخر مايو الماضي، مضيفا أن كذلك عودة الخطوط البولنديه الي مطار القاهرة تزامنا مع الزياره التي رحب بها الرئيس السيسي وقتها .

وأكد وكيل الشركة الوطنية البولندية بالغردقة، أن الخطوط البولندية قامت بفتح خطوط جديدة، حيث وصلت أمس أول رحلة إلي مطار طابا واليوم إلي مطار الغردقة، وقريبا إلي مطارات مرسي علم وشرم الشيخ .

وقدم هشام هاشم، الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة التي بذلتها في قطاع السياحة والطيران بشكل عام، موضحا أن المطارات الجديدة التي تم افتتاحها في عهد الرئيس مثل مطار سفنكس الذي شهد إقلاع ووصول أولي الرحلات به خلال الأيام الماضية، وكذلك البنية التحتية التي تم تشيدها في المدن السياحية، وكذلك الاهتمام بمنظومة النقل في مصر عن طريق مشروع القطار الكهربائي والعاصمة الإدارية، أدت إلي زيادة معدلات الوصول من السياح إلي المدن السياحية المصرية.

كما قدم وكيل الشركة الوطنية البولندية الشكر لإدارة مطار الغردقة الدولي ممثلة في اللواء مراد محمد مدير المطار وكذلك جميع الجهات الأمنية، وكذلك العلاقات العامة في المطار علي التعاون والمشاركة في استقبال أول رحلة للخطوط البولندية.



استقبال السياح بالإعلام المصرية



خدمات الرحلة



طاقم الرحلة



طاقم ضيافة رحلة طيران البولندية



مسئولى الشركة الوكيلة بالغردقة