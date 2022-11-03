مصرع شخص فى حادث تصادم بمركز أبو حمص بزراعى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة نقل دراجة بخارية بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز أبو حمص بالبحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة "م .م .ع "41 سنة -عامل- مقيم مركز أبو حمص، وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.