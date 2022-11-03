مش هيقوى مناعتك بس.. منع التجاعيد ومشاكل البشرة أبرز فوائد زيت الزيتون

كتبت فاطمة ياسر

زيت الزيتون من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والذى يجب تناوله بشكل يومى للحصول على فوائده العديدة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع WEBMED سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون، ومنها:

- لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة التى تعمل على تجديد خلايا الجسم، ويحد من التعرض للإصابة بالتجاعيد.

- يقلل من الإصابة بالسرطان، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضدات الأكسدة، لذا تناوله يعد من الحيل الجيدة للحد من الإصابة بالسرطان.

- احتواء زيت الزيتون على نسب عالية من الفيتامينات يمد الجسم بالعديد من الفوائد المهمة على البشرة، كما أنه يقلل من الإصابة بالصدفية أو الإكزيما.

- تأثيرات مضادة للجراثيم والبكتيريا المضرة للجسم، فتناوله يقضى ويقلل من الإصابة بالبكتيريا الموجودة على الجلد، فهو يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا.

- يعتبر زيت الزيتون مرطبا للبشرة، فيمكنك وضعه على بشرتك للحصول على تنعيم الجلد والشعر، لذا عليك وضعه بشكل مستمر.

- يمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب للبشرة، والحصول على فوائده الكثيرة.

- يعتبر زيت الزيتون مفيد للبشرة الجافة، ويمكن استخدامه كقناع للوجه لتنعيمه وترطيبه.