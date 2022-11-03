مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزين واجهات مبنى بورصة ناسداك الأمريكية

كتب مدحت عادل

رفعت بورصة ناسداك الأمريكية على واجهات مبناها الشهير في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فيلماً تعريفياً للمشروعات القائمة داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة كجزء من الحملة الترويجية العالمية التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية، وكذلك مشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.

وفي بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية صباح اليوم، أشارت المنطقة إلى تدرج حملتها الترويجية دولياً سواء في مطارات دولية أو بأشهر ميادين العواصم العالمية لعرض الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار داخل المنطقة ، وكذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر داخل المنطقة الاقتصادية، وأضاف البيان أن الحملة الترويجية تأتي بالتزامن مع انعقاد قمة تغير المناخ في شرم الشيخ خلال أيام، وأيضاً في إطار المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال فعاليات قمة cop27 حيث تتواجد المنطقة وشركاء النجاح والتنمية لها في المنطقة الخضراء.