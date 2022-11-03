مستفيد من حياة كريمة: الصرف الصحى كان يهدد منازل القليوبية والمشروعات أحيت القرى

القليوبية إبراهيم سالم

قال محمد فرج القلماوى، أحد أهالى قرية كفر الور التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المبادرة أعادت إحياء القرية وقرى المركز بالكامل، من خلال الخدمات الجديدة التى قدمتها على مدار العمل بالقرية، منها توصيل الصرف الصحى للمنازل، موضحا: "الصرف الصحى قديما كان عبارة عن خزانات أسفل المنازل، ما تسبب فى أن هناك منازل كانت آيلة للسقوط بسبب مياه الصرف الصحى المتسربة أسفلها".

وأضاف محمد، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة الرئاسية أيضا أنشأت أيضا كوبرى جديد بمدخل القرية، خاصة أن الكوبرى القديم كان متهالكا ولا يسع للسيارات التى تدخل وتخرج من القرية، ما كان يسبب رعبا لأهالى القرية، أما الآن وبعد الانتهاء من الكوبرى الجديد تمت مراعاة عدة عوامل منها الأمان والاتساع الكبير، قائلا "بجد ومن كل قلبى شكر مبادرة حياة كريمة وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى".

ومن ناحيته أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن محافظة القليوبية بدأت جنى ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكبر مشروع قومى اجتماعى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات بالمحافظة بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة، حيث بلغ عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من فرش الأثاث لمجمع الخدمات المتكامل بقرية نوى بشبين القناطر وأصبح جاهزا لاستقبال الطاقم الإداري لتشغيله.