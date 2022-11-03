وقال باتروشيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من هجمات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم"، مؤكدا تورط العسكريين البريطانيين في تخطيط الهجوم على خطوط أنابيب السيل الشمالي.

وأعرب المسؤول الروسي عن قلق بلاده الشديد من تحول الوضع في كييف إلى كارثة عالمية بسبب أفعال الغرب، قائلا :"إن كييف تحولت بالفعل إلى المركز العالمي الرئيسي لليمين المتطرف".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تزال تنتظر إشارات مباشرة من جانب كييف حول رغبتها في استئناف عملية التفاوض في ضوء الأوضاع الإقليمية الجديدة.

