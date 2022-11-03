اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محيى الدين: الأمم المتحدة تنقل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمبادرة عالمية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:32 م
محيى الدين: الأمم المتحدة تنقل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمبادرة عالمية محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية
كتبت أسماء أمين .منال العيسوى تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنة التحكيم في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه بعد أيام قليلة ويبدأ مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في ظل أجواء عالمية مضطربة .
 
وأوضح محى الدين خلال كلمته فى موتمر إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يواجه مشكلات وتحديات في الحصول على الطاقة والاستثمارات اللازمة لجهود تكييف المناخ .
 
وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنه التحكيم في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء هي مبادرة وطنية مصرية غير مسبوقة تلقي دعما ومساندة دولية ومن الأمم المتحدة .
 
وأضاف أن المشروعات الخضراء الذكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة وبدون التكنولوجيا والحلول التقنية لن يكون هناك تنمية حقيقية، وأشار إلى أن رئاسة مصر لمبادرة قمة المناخ تبدأ مع بداية المؤتمر في شرم الشيخ .
 
ويرى أن توطين مبادرة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 والتى تعد هذه المبادرة هي ترجمه حقيقية لتلك الرؤية بهذه المشروعات، بالإضافة إلى أنها تعد  فرصة أيضا في زيادة القدرة الإنتاجية والتصدير.
 
وكشف محى الدين عن مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لنقل تلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلى مبادرة عالمية وتعد من أهم المساهمات في قمة المناخ "Cop27.
 
وانطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير التنمية المحلية، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.
 
ويشار إلى أن فاعليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية والتكيف مع التغيير المناخي وتفاصيل مشروعات المبادرة الخضراء الذكية. 
 
 

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

رائد المناخ

المشروعات الخضراء

محمود محى الدين

cop27

قمة المناخ



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشارك فى مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:08 م

اتحضر للأخضر.. بورسعيد تسعى لتكون المدينة الخضراء تزامنا مع COP27.. مبادرات مجتمعية لتشجير الشوارع والميادين.. المحافظ يدشن مبادرة 100 مليون شجرة.. وتصعيد 6 مشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:00 م

منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: 750 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:47 ص

عبد المنعم الجمل: المشروعات الخضراء تساهم فى تحقيق الاستدامة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة