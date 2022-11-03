محمود محيى الدين: الهيدروجين الأخضر سيتحول لصناعة محورية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ COP27، إن مصر استعدت بشكل مميز لاستقبال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وأوضح محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن كثير من الدول لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها سابقا بتوفير المساعدات الخاصة بتغير المناخ، متابعا «العالم يحتاج إلى أن يكون عمليا في النظر إلى بعض الأمور، صحيح بعض الدول الأوروبية لجأت إلى استخدام مصادر أحفورية للطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه ليست المرة الأولى حينما ارتفعت أسعار الطاقة بعد أزمة فيروس كورونا، بعض الدول أعادت استخدام الفحم، لكن أتصور أن هذا أمر مؤقت».

وواصل محيي الدين: «المفوض الأوروبي قال إن بلاده لن تكون في حالة اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وفي الوقت ذاته تابعت أن مصر وقعت ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم للهديروجين الأخضر باعتباره صناعة سوف تكون الأضخم»، مشيدا بخطوة مصر للاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر.