اليوم السابع
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"محليات الإسماعيلية" تتابع توافر السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسعار

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:04 م
"محليات الإسماعيلية" تتابع توافر السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسعار جانب من مراقبة الأسواق والمحال والأسعار بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكد من قيام التجار بالبيع للمواطنين بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق بدون أى زيادة في الأسعار.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بضبط ومتابعة الأسعار بحضور لجنة من التموين والتجارة الداخلية والإشغالات، وتم المرور على المحلات التجارية لمراقبة وضبط الأسعار.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع الإدارة التموينية بالمركز وتم القيام بحملة اليوم الخميس؛ للمرور على الأسواق ومحلات السلع الغذائية للتأكد من توافر جميع السلع للمواطنين.

ومن جانب آخر، تم التشديد على التجار بالالتزام بعدم تخزين أى سلع بقصد زيادة أسعارها والالتزام بالإعلان عن أسعار السلع للمواطنين.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم المرور على المحال والأسواق لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم المغالاة فيها.

يأتي ذلك تفعيلًا لتكليفات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع استغلال المواطنين من قبل التجار واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزمٍ مع محتكري السلع.


الإسماعيلية

الوحدات المحلية بالإسماعيلية

محتكرى السلع

استغلال المواطنين

محافظة الاسماعيلية



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