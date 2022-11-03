محكمة فى ميانمار تقضى بحبس نائب سابق 173 عاما

وكالات الأنباء

أدانت محكمة فى ميانمار نائبا سابقا من حزب الزعيمة المعزولة أونج سان سوتشى بتهمة الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن 148 عاما ما يضيف لأحكام إدانة سابقة لتصل مدة الحكم عليه بالسجن إجمالا إلى 173 عاما، وفق ما نقلت "سكاى نيوز" عن مصدر مطلع على القضية.

الحكم الذى صدر بحق وين مينت هلاينغ، 52 عاما، بدا هو الأطول بحق أي عضو من حكومة سوتشي وحزبها الذين اعتقلوا فى فبراير 2021. لكن السلطات أعدمت أربعة نشطاء سياسيين على الأقل أدينوا بتهم الإرهاب.

وكانت سوتشي قد أدينت بعدة تهم وحكم عليها بالسجن 26 عاما. وقال أنصارها إن التهم مفبركة لتشويه سمعتها وإبعادها عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي وعد الجيش بإجرائها في 2023.

وفاز وين مينت هلاينغ بالانتخابات في البرلمان المحلي لمنطقة ماغواي في وسط ميانمار عام 2015 لكنه لم يشارك في انتخابات 2020. وشارك في احتجاجات مناهضة للجيش قبل اعتقاله في بلدة ياكساوك في ولاية شان شرق ميانمار في نوفمبر العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن وين مينت هلاينغ جمع أسلحة وذخيرة ودعم قوة دفاع محلية استهدفت مكتبا تعليميا ومصارف ومراكز للشرطة بتفجيرات في قتالها ضد الجيش.