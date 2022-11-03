اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فى ميانمار تقضى بحبس نائب سابق 173 عاما

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:50 ص
محكمة فى ميانمار تقضى بحبس نائب سابق 173 عاما الشرطة فى ميانمار ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت محكمة فى ميانمار نائبا سابقا من حزب الزعيمة المعزولة أونج سان سوتشى بتهمة الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن 148 عاما ما يضيف لأحكام إدانة سابقة لتصل مدة الحكم عليه بالسجن إجمالا إلى 173 عاما، وفق ما نقلت "سكاى نيوز" عن مصدر مطلع على القضية.

الحكم الذى صدر بحق وين مينت هلاينغ، 52 عاما، بدا هو الأطول بحق أي عضو من حكومة سوتشي وحزبها الذين اعتقلوا فى فبراير 2021. لكن السلطات أعدمت أربعة نشطاء سياسيين على الأقل أدينوا بتهم الإرهاب.

وكانت سوتشي قد أدينت بعدة تهم وحكم عليها بالسجن 26 عاما. وقال أنصارها إن التهم مفبركة لتشويه سمعتها وإبعادها عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي وعد الجيش بإجرائها في 2023.

وفاز وين مينت هلاينغ بالانتخابات في البرلمان المحلي لمنطقة ماغواي في وسط ميانمار عام 2015 لكنه لم يشارك في انتخابات 2020. وشارك في احتجاجات مناهضة للجيش قبل اعتقاله في بلدة ياكساوك في ولاية شان شرق ميانمار في نوفمبر العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن وين مينت هلاينغ جمع أسلحة وذخيرة ودعم قوة دفاع محلية استهدفت مكتبا تعليميا ومصارف ومراكز للشرطة بتفجيرات في قتالها ضد الجيش.

 


ميانمار

محكمه فى ميانمار

اخبار ميانمار

سجن نائب فى ميانمار

زعيمه ميانمار السابقه



الموضوعات المتعلقة

ميانمار: مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:51 م

محكمة فى ميانمار تدين الزعيمة المخلوعة أونج سان سوتشي بتهمتى فساد جديدتين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:00 ص

الاتحاد الأوروبى يدين الحكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:34 ص

السجن 3 سنوات لزعيمة ميانمار السابقة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:38 ص

الأمم المتحدة تدين الهجوم على مدرسة فى ميانمار ومقتل 11 طفلا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة