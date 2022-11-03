اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يطمئن على إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:01 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة مستشفى كفر الشيخ العام
كفر الشخ – محمد سليمان

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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 16 مصابا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، تراوحت أعمارهم ما بين 17 لـ35 سنة، قبل بورصة الرياض للأسماك علي رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة بمركز الرياض، لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام.

وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والخدمة الطبية، وخرج 14 مصابا بعد تلقي الإسعافات، وتم حجز حالتين في طوارئ الجراحة، لاستكمال علاجهما.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن رفع درجة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، مكلفاً الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

 

 


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