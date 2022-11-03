محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لـ113 مشروعا ضمن "حياة كريمة" بقرى المراغة

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز المراغة، والتي بلغ عددها 113 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.



وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز المراغة، تشمل " 16 مشروعا للصرف الصحي، ومحطة معالجة، و22 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و23 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 17 وحدة صحية ، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة، وعدد 4 نقاط إسعاف".



وأشار "الفقى" إلى أن خطة المبادرة بمركز المراغة تشمل أيضا " إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب، بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 مراكز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية، فضلا عن إنشاء مستشفى مركزى جديد".



وأكد المحافظ على الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.