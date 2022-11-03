محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد فودافون مصر لبحث رفع كفاءة شبكة المياه بشرم الشيخ

جنوب سيناء- ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد شركة " فودافون مصر " بحضور الدكتور إيناس سمير نائب المحافظ، حيث عقد المحافظ اجتماعاً مع وفد الشركة، لبحث مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تقدمها فودافون لرفع كفاءة شبكة المياه الرئيسية في مدينة شرم الشيخ وتحسين استغلال الموارد في المدينة بالشكل الأمثل من خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء للحفاظ على المياه والحد من فقدها.

وتم تطبيق عدد من الحلول الذكية بهدف رفع كفاءة شبكة المياه ورفع قيمة وحدة المياه بالحديقة المركزية وحي النور بمدينة شرم الشيخ وأثبتت التجربة نجاحها حيث تمكنت المناطق التي تم تغطيتها من الوصول إلى 45% من توفير المياه باستخدام حلول المياه الذكية لتحسين كفاءة إدارة المياه.

ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة الدائم للجهود الحكومية التي تخدم المجتمع وتحافظ على الموارد، طبقاً لأهداف رؤية مصر 2030، وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27.

وخلال اللقاء أكد المهندس محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، أن شركة فودافون تحرص دائما على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لدفع جهود عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة الخدمات التي تساهم في تسهيل حياة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون بشأن اتباع قواعد الاستدامة، لافتاً إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد نموذجاً مهماً من نماذج المدن الخضراء المستدامة، التي تتبنى عدد من التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن شركة فودافون مصر اتخذت عدة خطوات لمعالجة التحديات البيئية، للمساعدة في تحسين الأداء في مجال حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام الطاقة لزيادة الاستدامة البيئية والحد من التغير المناخي، وتمكين مجتمع رقمي شامل ومستدام، والحد من التأثير على كوكب الأرض بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات أي “صافي صفري” بحلول عام 2040، وأن تكون 100٪ من الطاقة الكهربائية المستخدمة لدى الشركة من مصادر متجددة وعبر جميع العمليات بحلول عام 2025.

وضم وفد الشركة المهندس محمود الخطيب رئيس قطاع الاعمال فودافون مصر ، ايمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية فودافون مصر،و عمر مندور رئيس قسم الاعمال فودافون، وأيمن السعدني رئيس قسم الشؤون التنظيمية والسياسات العامة فودافون، ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام فودافون مصر.



محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد فودافون مصر لبحث رفع كفاءة شبكة المياه بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد فودافون مصر