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محافظ المنيا يعقد اجتماعاً لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:15 ص
محافظ المنيا يعقد اجتماعاً لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة جانب من الإجتماع
المنيا – حسن عبد الغفار

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية  حياة كريمة وذلك لمراجعة بيان المشروعات المدرجة، ومتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بكافة المراكز المستهدفة من أعمال التطوير.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عادل مدير مشروعات حياة كريمة بالجهاز المركزي للتعمير بالوادي الجديد، والفريق المعاون له، رؤساء المراكز المستهدفة، مديري المديريات الخدمية، مديري الهيئات والشركات، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

راجع المحافظ، مع رؤساء المراكز وجهاز التعمير، المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة، حيث أجري ممثلو الجهاز المركزي للتعمير عددا من المعاينات على ارض الواقع للأراضي المخصصة للمشروعات.

ووجه المحافظ بالاستفادة من كافة الخبرات السابقة مع الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة لكل مشروع بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التي ستغير وجه الريف المصري.

كما وجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين (الصباحية – المسائية)، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الاعمال، مؤكداً على انه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع.

 

 


حياة كريمة

تطوير الريف

مبادرات رئاسية

اخبار المنيا

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