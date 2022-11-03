محافظ المنوفية: متابعات لأعمال الرصف بالمراكز ومناطق غير مخططة بشبين الكوم

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الاطار تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة وتسوية وتمهيد شارع حصوه، فضلا عن تركيب بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بشارعى محمد حسنى ونور تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، وكذا متابعة أعمال التطوير بطريق البطحة القبلية من تركيب بلدورات ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأحواض الزهور بهدف خلق متنفس للأهالى وإضفاء مظهر جمالى وحضاري.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تركيب البلدورات بالارصفة الجانبية وبلاعات الأمطار بشارع شلضم بداية من المركز الطبى وحتى شارع النصر بطول كيلو متر، فضلا عن متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع زاوية جودة بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارعى شعلان ومدرسة الأرقم بمجموع أطوال 500 متر، وكذا متابعة أعمال توسعة وتطوير شارع شركة بيع المصنوعات بطول 800 متر وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسوية وتمهيد وإزالة الأرصفة القديمة بشارع داير الناحية بقرية سلامون قبلى عقب الانتهاء من توصيل المرافق تمهيدا للرصف وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية بقويسنا فجرا أعمال الرصف بالكوبرى العلوى بداية من شارع العهد الجديد وحتى شارع التحرير، وأشار رئيس المدينة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق فى الخطة الرصف الجديدة والتى تضم 7 شوارع وهم بورسعيد بطول 935 م، والباجورى، إبراهيم الخليل بطول 670 م، وشوارع التحرير بطول 500 م، النبى موسى بطول 200 م، عبدالله مليجى بطول 200 م، ومسجد أبو زيد بطول 300 م، كما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارع مدبولى والمتفرع من شارع الجيش وشارع الصرف الصحى، وذلك ضمن 34 شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالى الحالى بتكلفة 30 مليون و600 ألف جنيه، موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى حى شرق شبين الكوم، تابعت رئيس الحى أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع الزهور، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بشوارع كفر المصيلحة وميت خاقان، وأشارت رئيس الحى إلى أنه جارى الانتهاء من كافة الأعمال المقررة بنطاق الحى من خلال تطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.