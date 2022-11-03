محافظ الشرقية يجرى حركة تنقلات بين مديرى ووكيلى الإدارات التعليمية

فريق المحافظات

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، إنهاء تكليف كل من:

عبد الله رشاد محمد الأخرسي والقائم بتسيير أعمال مدير ادارة الحسينية التعليمية وعودته للعمل بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

عبد القادر محمد عبد الله وكيل ادارة الحسينية التعليمية وعودته للعمل بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كل من :

أحمد عبد العظيم عبدالله مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة ديرب نجم التعليمية.

أمين عبد العظيم خضري مدير إدارة ديرب نجم التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة بلبيس التعليمية.

عبد العظيم محمد عبد الرحمن مدير إدارة فاقوس التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية.

هاني محمد السعيد مدير إدارة بلبيس التعليمية للقيام بأعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية.

حاتم أحمد محمد مدير ادارة ههيا التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة كفر صقر التعليمية.

وفاء محمد طلبه مديرة ادارة الإبراهيمية التعليمية للقيام بأعمال مديرة ادارة القرين التعليمية.

ثروت البكري ابراهيم مدير ادارة أبو حماد التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة شرق الزقازيق التعليمية

مصطفى محمد عبد السلام كبير معلمين لغه عربية بإدارة أبو حماد التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير ادارة أبو حماد التعليمية.

صالح مصطفى يوسف مدير ادارة القرين التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة الصالحية التعليمية.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير ادارة ابو كبير التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة ههيا التعليمية.

عبد المعطي احمد محمد مدير ادارة كفر صقر التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة ابو كبير التعليمية.

احمد عبد الله عيسى مدير ادارة اولاد صقر التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة الإبراهيمية التعليمية.

طارق محمد مرغني مدير ادارة الصالحية التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة منشأة أبو عمر التعليمية.

مصطفى حسين محمد مدير ادارة منشأة ابو عمر التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة أولاد صقر التعليمية.

عبد الشافي حسن عبد الشافي وكيل ادارة منيا القمح التعليمية للقيام بأعمال مدير ادارة منيا القمح التعليمية.

عبد الحافظ رمضان عبد الحافظ وكيل ادارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة بلبيس التعليمية.

اسماعيل عبد السلام فرج وكيل ادارة غرب الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة منيا القمح التعليمية.

اشرف محمد لطفي وكيل ادارة ديرب نجم التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة القنايات التعليمية.

محمد احمد علي وكيل ادارة بلبيس التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة شرق الزقازيق التعليمية.

خالد محمد عبد العال وكيل ادارة الصالحية التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة الحسينية التعليمية.

محمد مصطفى محمد وكيل ادارة فاقوس التعليمية للقيام بأعمال وكيل ادارة الصالحية التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل مايخالف ذلك، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 ، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ، وعلى المذكرة المقدمة من السيد مدير مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.