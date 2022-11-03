محافظة مطروح يتابع استعدادات المحافظة لموسم الشتاء والأمطار

فريق المحافظات

استمرارا لاستعدادات محافظة مطروح لموسم الشتاء والأمطار، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديرية الزراعة بالمتابعة المستمرة لتوريد تقاوى القمح والتى يتم توريدها من وزارة الزراعة بتخفيض 50% وتسليمها للمزراعين وفق الضوابط المعمول بها مع التأكد من كفايتها للمناطق المحدد زراعتها بالقمح لتحقيق المستهدف من زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح وزيادة إنتاحيتها على مستوى المحافظة بما يتواكب مع جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتى ،وكذلك التوسع في جهود حصاد مياه الامطار للإستفادة منها في رى الزراعات وتنمية الوديان والمراعي.

كما تابع محافظ مطروح تقرير أعمال اللجنة المكلفة للوقوف على مدى جاهزية المعدات والسيارات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها التامة للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة أوالسيول.



ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لاستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء و الامطار ، مع التأكد من الجاهزية التامة لجميع المعدات والحالةالفنية لها وكذلك التاهيل فرق العمل بحميع مدن المحافظة والمديريات المعنية للتعامل السريع مع اى طارئ.



يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 285 لسنة 2022 برئاسة رئيس المركز المختص وعضوية كلا من المكتب الفني الهندسي، الادارة العامة للازمات ـ الشئون القانونية ـ ادارة التفتيش المالي والاداري ) بديوان عام محافظة مطروح.