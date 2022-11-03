محافظة كفر الشيخ تعلن استلام مدرستين جديدتين ببيلا بطاقة 23 فصلا دراسيا

تشهد محافظة كفر الشخ، افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، تزامنا مع العيد القومى للمحافظة، واحتفالا بالذكرى الـ66 لمعركة البرلس البحرية، فافتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 4 مدارس بمدينتى ومركزى كفر الشيخ والرياض، وسيتم افتتاح مدارس عدد من المدارس بمراكز بيلا والحامول وفوه ودسوق وجميعها إنشاءات جديدة، كما تم استلام مدرستين بقرية ببيلا، وسيتم افتتاحهما قريبا.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، إنه تم إستلام مدرستين «إنشاء جديد» إحداهما للتعليم الثانوى والأخرى للتعليم الأساسى بقريتى الحوة وروس الفرخ، تمهيدًا لدخولهما الخدمة، وذلك ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد القائم منها لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب لتقليل الكثافات بالفصول وتماشيًا مع أهداف الدولة لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه تم استلام مدرسة جديدة للتعليم الثانوى وهى مدرسة الحوة الثانوية بقرية الحوة بطاقة 12 فصل دراسى بخلاف غرف الأنشطة والمعامل والإدارة ودورات المياه، مشيرًا إلى أن المدرسة الثانوية ستحل مشكلة المرحلة الثانوية للقرى المجاورة والذين يعانون من الذهاب للقرى البعيدة للالتحاق بالمدارس الثانوى بها، حيث لم يكن لتلك القرى سوى مدرسة واحدة ثانوية بقرية الجرايدة تخدم جميعها.

وتابع رئيس المدينة: تم استلام أيضًا مدرسة جديدة بقرية روس الفرخ وهى مدرسة الشهيد حمزة منسى للتعليم الأساسى بعزبة الربعمائة التابعة للقرية، بطاقة 11 فصلًا دراسيًا منهم 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال و9 فصول للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، والتى ستستقبل الطلاب بدلًا من ذهابهم للقرى المجاورة، ما يؤثر بالإيجاب فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ويساهم فى تقليل الكثافات بالمدارس المجاورة، لافتًا إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والألوان الجذابة فى البناء وتزويد المدرستين بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات.

وأشار «ساطور» إلى أن المدرستين جرى تنفيذهما من قبل هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ برئاسة المهندس محمد سلامة، مدير عام منطقة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية، وإشراف المهندس رضا عبد القادر، مشرف القطاع بهيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بإدارة بيلا التعليمية.