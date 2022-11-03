اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة كفر الشيخ تعلن استلام مدرستين جديدتين ببيلا بطاقة 23 فصلا دراسيا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:32 ص
محافظة كفر الشيخ تعلن استلام مدرستين جديدتين ببيلا بطاقة 23 فصلا دراسيا المدارس الجديدة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة كفر الشخ، افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، تزامنا مع العيد القومى للمحافظة، واحتفالا بالذكرى الـ66 لمعركة البرلس البحرية، فافتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 4 مدارس بمدينتى ومركزى كفر الشيخ والرياض، وسيتم افتتاح مدارس عدد من المدارس بمراكز بيلا والحامول وفوه ودسوق وجميعها إنشاءات جديدة، كما تم استلام مدرستين بقرية ببيلا، وسيتم افتتاحهما قريبا.

 

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، إنه تم إستلام مدرستين «إنشاء جديد» إحداهما للتعليم الثانوى والأخرى للتعليم الأساسى بقريتى الحوة وروس الفرخ، تمهيدًا لدخولهما الخدمة، وذلك ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد القائم منها لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب لتقليل الكثافات بالفصول وتماشيًا مع أهداف الدولة لتطوير العملية التعليمية.

 

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه تم استلام مدرسة جديدة للتعليم الثانوى وهى مدرسة الحوة الثانوية بقرية الحوة بطاقة 12 فصل دراسى بخلاف غرف الأنشطة والمعامل والإدارة ودورات المياه، مشيرًا إلى أن المدرسة الثانوية ستحل مشكلة المرحلة الثانوية للقرى المجاورة والذين يعانون من الذهاب للقرى البعيدة للالتحاق بالمدارس الثانوى بها، حيث لم يكن لتلك القرى سوى مدرسة واحدة ثانوية بقرية الجرايدة تخدم جميعها.

 

وتابع رئيس المدينة: تم استلام أيضًا مدرسة جديدة بقرية روس الفرخ وهى مدرسة الشهيد حمزة منسى للتعليم الأساسى بعزبة الربعمائة التابعة للقرية، بطاقة 11 فصلًا دراسيًا منهم 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال و9 فصول للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، والتى ستستقبل الطلاب بدلًا من ذهابهم للقرى المجاورة، ما يؤثر بالإيجاب فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ويساهم فى تقليل الكثافات بالمدارس المجاورة، لافتًا إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والألوان الجذابة فى البناء وتزويد المدرستين بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات.

 

وأشار «ساطور» إلى أن المدرستين جرى تنفيذهما من قبل هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ برئاسة المهندس محمد سلامة، مدير عام منطقة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية، وإشراف المهندس رضا عبد القادر، مشرف القطاع بهيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بإدارة بيلا التعليمية.

حجرة-رياض-الاطفال
حجرة رياض الاطفال

 

حجرة-من-حجرات-المدرسة
حجرة من حجرات المدرسة

 

دورة-مياه
دورة مياه

 

طرقة-المدرسةط
طرقة المدرسة

 

احد-دورات-المياة
احد دورات المياة

 

استلام-مدرسة-الحوة-بقلين
استلام مدرسة الحوة بقلين

 

العاب-بمدرسة-الحوة-الجديدة
العاب بمدرسة الحوة الجديدة

 


كفر الشيخ

مدارس

تعليم كفر الشيخ

العيد القومي

معركة البرلس

أبنية تعليمية



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى كفر الشيخ.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات مركز مطوبس.. فيديو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:00 ص

صحة كفر الشيخ: غلق 3 منشآت طبية واكتشاف 47 منشأة مخالفة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:45 ص

ضبط مخزن غير مرخص وسلع غذائية ومنتجات ألبان خلال حملة بفوه فى كفر الشيخ

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:09 ص

محافظ كفر الشيخ: فتح حدائق المحافظة مجانا يوم الجمعة المقبل احتفالا بالعيد القومي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:06 م

كلية التمريض جامعة كفر الشيخ تنفذ سيناريو محاكاة لحادث وكيفية التعامل معه.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة