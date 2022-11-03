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مؤسسة مبادرة الموصل الخضراء: أهالى المدينة مهتمون بإعادة بناء الدولة بعد تحريرها من داعش

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:12 ص
مؤسسة مبادرة الموصل الخضراء: أهالى المدينة مهتمون بإعادة بناء الدولة بعد تحريرها من داعش الموصل
كتب أحمد عرفة

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان الموصل الخضراء مبادرة لمواجهة التغير المناخى، حيث استعرض التقرير كيف حاربت الموصل داعش وتخلصت من التنظيمات الإرهابية لتبدأ في بناء الدولة.

من جانبه، قال أنس الطائى مؤسسة مبادرة الموصل الخضراء لمواجهة التغير المناخى، إنه بعد خلاص المدينة من داعش والاحتلال البربرى والاجرامى، ونجاح عملية التحرير من التنظيمات الإرهابية، وبدأنا نريد المدينة كما كانت قبل احتلال داعش لها.

وأضاف مؤسسة مبادرة الموصل  الخضراء لمواجهة التغير المناخى خلال تصريحاته بالقناة، أن أهالى مدينة الموصل  مهمين بإعادة بناء الدولة بعد تحريرها من داعش، موضحا أن كل الدمار الذى مر بالمدينة لكان له أثر وانعكاس إيجابى أكثر من أن يكون سلبى وبدأ الناس تنتفض لإعادة بناء المدينة ، فالأهالى لم ينتظروا الحكومة أن تعمل وكل مواطن أصبح يساهم في بناء الدولة.

 

 

 


الموصل

داعش

انس الطائى

العراق

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