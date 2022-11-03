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لجنة الانتخابات بإسرائيل تنتهى من فرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج بعد قليل

الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:56 م
لجنة الانتخابات بإسرائيل تنتهى من فرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج بعد قليل انتخابات الكنيست - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الخميس، انتهاء لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية من عملية فرز أصوات الناخبين في المظاريف المزدوجة، وتوقعات بنشر النتائج النهائية بعد ساعة.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة الخميس "عدم وجود خطط" لنقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في تراجع عن خطوة كانت قد اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بهذا الشأن. كما دعت لندن جميع السياسيين في إسرائيل إلى "احترام الأقليات" قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو عائدا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.


انتخابات إسرائيل

الانتخابات الاسرائيليه

نتائج انتخابات إسرائيل

لجنه الانتخابات الاسرائيليه



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