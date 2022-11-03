وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن ذلك يعد رابع صاروخ باليستي تطلقه كوريا الشمالية في غضون اليوم.

ويبدو أن ذلك الاطلاق جاء احتجاجًا على قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتمديد فترة تدريباتهما الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم".

وكان من المقرر أن يجري الحليفان تدريبات "فيجيلانت ستورم" لمدة 5 أيام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، لكنهما قررا تمديد فترة التدريبات بعد ظهر اليوم وسط سلسلة استفزازات كوريا الشمالية.