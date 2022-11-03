كل ما تريد معرفته عن محور الفريق كمال عامر الجديد.. صور

كتبت – مرام محمد

يعد محور الفريق كمال عامر، الذى يمتد من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، أحد أهم المحاور المرورية التي ستسهم فى تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المرورى في محافظة الجيزة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات حول محور الفريق كمال عامر

س - ما أهمية المشروع؟

- يعد محور الفريق كمال عامر، أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

- يمثل حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل.

- يسهم المحور في تقليل زمن الرحلات، والقضاء على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

- يقلل المحور زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري.

- يسهم المحور في تقليل المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

- يحقق المحور قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، أهمها إقامة أكشاك ومطاعم ومحال تجارية، وإنشاء مواقف لسيارات السيرفيس.

س -ما مسار محور الفريق كمال عامر؟

يمتد المحور من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، ما بين 3 إلى 4 حارات مرورية، حيث يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه.

س -ما أهم المناطق والأحياء التي سيخدمها المحور الجديد؟

يربط المحور الجديد العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

س- ما تقاطعات محور الفريق كمال عامر؟

يتضمن المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، حيث يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع.

س- ما مقدار الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن في مشروع المحور الجديد؟

- تتراوح نسبة تنفيذ أعمال المحور ما بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة.

- تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبة 100%.

- تم الانتهاء من تنفيذ مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائرى بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبة 100%.

- شهد المحور حتى الآن تشغيل 48 ساحة انتظار، ومواقف سيارات، العمرانية "مستشفى الصدر الجديد"، و"نصر الدين"، و16 كشك ومطعم حضاري للشباب.

س- ما أبرز المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتزامن مع أعمال إنشاءات المحور؟

- إنشاء موقف أرض اللواء، أحد أهم المواقف التي يجرى إنشائها بحي العجوزة، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات.

- إنشاء موقف بحي العمرانية أسفل المحور بسعة 100 سيارة، والمزيد من ساحات الانتظار الأخرى، بالإضافة إلى استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين.

- إعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى.



مواقف حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر



أعمال إنشاءات محور الفريق كمال عامر