"كفالة صحية" مبادرة جديدة لدعم الطفل اليتيم بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان استكمال دعمها للأطفال الأيتام بمحافظة أسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك من خلال مبادرة "كفالة صحية" لدعم الطفل اليتيم، حيث يجرى توفير كفالة وعلاج للطفل اليتيم، وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان أن الطفل اليتيم على رأس أولوياتها ولتمكينهم من تلقى العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن مبادرة "كفالة صحية" لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة أسوان الأشد احتياجاً، من خلال علاجهم فى افضل المراكز الطبية، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة صحية" لدعم الطفل اليتيم جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها وخاصة الجانب الصحى ونجحت خلالها فى علاج الآلاف من الأطفال الأيتام بمحافظة أسوان.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية لديها العديد من الدور لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين على مستوى الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم من الأسوياء وذوي الإعاقة، وأن إعاقات الأطفال تتنوع ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، حيث تضم الدار الواحدة طبيبًا مقيمًا، وصيدلية وممرضة، وكفاءات طبية متخصصة في إعاقة وطب الأطفال، وتعمل وفق قواعد تربوية يتم تنفيذها كوجود أمهات بديلات جامعيات يتم تدريبهن على أحدث طرق رعاية الأطفال، وتوفير العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون لهذه الخدمة، والإشراف الكامل على كل ما يقدم للأطفال من طعام ومشروبات وملابس.

وأوضح شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة صحية بمبلغ 3600 جنيه، أو مبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة صحية للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

جدير بالذكر أن الأورمان قد أطلقت عام 2003 بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا ـ فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا، وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزهة وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.