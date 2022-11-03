وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.. حيث يقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل متكرر في مُحاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، مثلما حدث في الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوبى الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من مخيم "عايدة" شمال محافظة بيت لحم وسط الضفة الغربية ، بعد مداهمة منزله بالمخيم، فيما تم اعتقال أسيرين مُحررين وطفل وشاب من قريتي "بيت سيرا" و"المغير" وبلدة "بيت ريما" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء شمالي مدينة نابلس، المُحاصرة، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما تم اعتقال ثلاثة شبان من مدينة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس" عند حاجز عسكرى.