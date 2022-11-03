قطر تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.98% خاسرًا 121.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12306.07 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.79% خاسرًا 91.10 نقطة ليغلق عند مستوى 11439.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.84% رابحًا 161.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19527.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.9 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، 0.65%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 116 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 10%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 9.07%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 8.18%، وتراجع 88 سهمًا على رأسها سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.69%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 3.48%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 480 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 501.7 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.9%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 12.74% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.38%، 1.23%، 0.5%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.27%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 50.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.1%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.56% خاسرًا 18.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.5 مليون سهم محققة ما قيمته 369.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6392 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19%، يليه قطاعي المرافق العامة، والخدمات بنسبة 0.79%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعي السلع، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.56%، 1.77%، على التوالي.

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.56%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.44%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 101.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.524% خاسرًا 54.52 نقطة ليغلق عند مستوى 10344.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.450 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 428.4 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.1 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 5%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 9.62%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.05%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 14.69%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.98%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 332.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 15.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7365.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 18.89 نقطة ليغلق عند مستوى 8241.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسرًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5530.46 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسرًا 29.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 122.3 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8495 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.60%، أعقبه قطاعي التأمين، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 0.39%، 0.37%، 0.03%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.98% خاسرًا 121.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12306.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.1 مليون سهم بقيمة 408.7 مليون ريال عبر تنفيذ 16.7 ألف صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.3%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.07%.