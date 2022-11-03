وفى سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى "جيروم باول" عقب القرار الليلة الماضية، وأكد فيها أنه من المبكر التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، ما يمهد لمزيد من الزيادات خلال الاجتماعات القادمة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.49% إلى 95.69 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.64% أو 58 سنتًا إلى 89.42 دولار للبرميل.. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بحوالي 6.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي، كما تراجع مخزون البنزين بحوالي 2.6 مليون برميل.

وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.75% إلى 1637.70 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.12% إلى 1633.35 دولار للأوقية،وفق بيانات مراكت ووتش التي ترصد أسواق المال العالمية.

وعلى نفس الوتيرة، خسرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.78% عند 19.24 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.68% عند 923.60 دولار.

وفي بورصات أوروبا، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.29% عند 413 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.58% إلى 7144 نقطة وهبط مؤشر "داكس" الألماني 0.61% عند 13256 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي 0.81% عند 6276 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.06% ليصل إلى 27663 نقطة، فيما استقر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا عند 1940 نقطة.

وكانت بورصة وول ستريت قد هبطت عند الاغلاق ليلة الأربعاء، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.54% (-505.44 نقطة) إلى 32147 نقطة، كما تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.50% (-96.41 نقطة) عند 3759 نقطة، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بنحو 3.36% (-366.05 نقطة) إلى 10524 نقطة.

يشار إلى أن المركزي الأوروبي قد قرر - الأسبوع الماضي - رفع الفائدة ‏بنحو 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 2%.. ويمثل قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، مع استمرار جهود السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.. وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، مساء الأربعاء، رفع معدل الفائدة إلى نطاق 3.75% و4%.

وأوضح بيان السياسة النقدية أن "لجنة السوق المفتوحة تتوقع أن تكون الزيادة المستمرة في معدلات الفائدة مناسبة، من أجل الوصول إلى موقف سياسة تقييدي بما يكفي لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%.

وتنتظر الأسواق صدور قرار السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا -في وقت لاحق اليوم - وسط توقعات بأن يتخذ خطوة مماثلة لنظيره الاحتياطي الفيدرالي ويرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25% إلى 3%.