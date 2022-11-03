اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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فوز المستشارين أحمد عبد الراضي ومحمود طايع بانتخابات التجديد لنادى قضاة أسيوط بالتزكية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:15 م
فوز المستشارين أحمد عبد الراضي ومحمود طايع بانتخابات التجديد لنادى قضاة أسيوط بالتزكية المستشار أحمد عبد الراضي وكيل نادى القضاة بأسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة أسيوط، فوز كلاً من القاضي أحمد عبد الراضي ثابت أحمد، المستشار بمحكمة إستئناف أسيوط، وفوز القاضي محمود طايع، المستشار في محكمة النقض، بمقعدي المستشارين بالتزكية، وذلك بعد أن تم غلق باب الترشح.
 
كما فاز القاضي حاتم محمد السيد، رئيس النيابة العامة بنيابة النقض بمقعد النيابة، على أن يتم إجراء الإنتخابات على مقعد القضاة يوم 30 / 12 / 22022 ، القادم بين كلا من القاضي، جعفر حسين حجازي رئيس المحكمة، والقاضي حسام حسن عطعوط، رئيس المحكمة.
 
يذكر أنه بذلك يكون القاضي  أحمد عبد الراضي ثابت، هو أكثر من خاض الإنتخابات في نادي قضاة أسيوط وصاحب أطول فترة متصلة في عضوية مجلس إدارة النادي منذ 2013 وحتى الآن وعلى مدار عشر سنوات، وبعد هذا الفوز سوف يشغل رسمياً منصب وكيل نادى القضاة بمحافظة أسيوط.

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