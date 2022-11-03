غلق تعديل بيانات المشتركين فى مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم اليوم

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم لمسابقة "شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم" السنوية للعام الدراسى 2022 / 2023، والتى تنظم برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بجوائز تتخطى 2 مليون جنيه.
مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهرى، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.
رؤية المسابقة
العناية بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، ونشره فى ربوع العالم؛ وترسيخ الدور الحضارى للأزهر الشريف فى المحافظة على الريادة المصرية فى حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.
رسالة المسابقة
• تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه.
• تطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليًا.
• اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.
• تهيئة وإعداد الناشئة والشباب للمشاركة فى المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.
• إعداد محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهرى الوسطي؛ ليكونوا نواة لنشر الكتاتيب ذات التوجه المعتدل فى المجتمع.
• بناء نسق من القيم القرآنية الحضارية لدى الناشئة تنعكس على سلوكياتهم وأخلاقهم.
الشروط العامة للاشتراك فى المسابقةأن يكون المتقدم للمسابقة من:
• طلاب المعاهد الأزهرية "ابتدائى – إعدادى – ثانوي".
• طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف "شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية".
• طلاب الرواق الأزهرى "شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية".
• ألا تزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا فى الأول من أكتوبر من كل عام.
• يحق لطلاب: (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك فى المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك فى المستويات (الأول والثانى والثالث فقط)، ويحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك فى المستويين (الأول والثانى فقط).
• لا يحق للطالب الاشتراك فى أكثر من مستوى فى العام الواحد.
• يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك فى المستوى الأعلى فقط فى الأعوام اللاحقة.
طريقة التقدم للمسابقة
• يكون التقدم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
• لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين فى وقت واحد.
• يتم تسليم المرفقات التالية إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابع لها المتسابق حتى تتم مراجعتها فى اليوم التالى لانتهاء التسجيل.
أولًا: طلاب المعاهد الأزهرية
1- يقوم مشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد بالتنسيق مع شيخ المعهد لترشيح الطلاب المؤهلين لكل مستوى.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم واستمارة الامتحان وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + خطاب ترشيح المعهد) وتسليمها لمشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد.
4- يقوم المشرف بجمع الاستمارات التابعة لمعهده ثم يوقع عليها ويعتمدها من موجه شؤون القرآن وشيخ المعهد.
5- يتولى شيخ المعهد تسليم استمارات معهده لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.
ثانيًا: طلاب مكاتب التحفيظ
1- يقوم محفظ المكتب بالتنسيق مع الموجه المتابع لمكتبه لترشيح طلاب المكتب المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة بطاقة الرقم القومى للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته فى التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعا لمكتبه وغير تابع لأى مكتب آخر)، وتسليمها للمحفظ الخاص بمكتبه لاعتمادها والتوقيع عليها.
4- يقوم المحفظ بجمع استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها للموجه المتابع لمكتبه.
5- يقوم الموجه بجمع الاستمارات الخاصة بالمكاتب التى يقوم بمتابعتها وتسليمها لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.
ثالثًا: طلاب الرواق الأزهرى
1- يقوم محفظ الرواق بالتنسيق مع منسق الرواق لترشيح طلاب الرواق المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية، ولا من طلاب مكاتب التحفيظ.
2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).
3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + إفادة قيد الطالب بمدرسته فى التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب)، وتسليمها لمنسق الرواق لاعتمادها والتوقيع عليها.
4- يقوم منسق الرواق بجمع استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها لمدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.
مراحل المسابقة
سيتم إجراء اختبارات مسابقة شيخ الأزهر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهى الاختبار، ثم التصفيات الأولية فى المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التى يتم عقدها فى القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية فى المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.
جوائز المسابقة
وعن مكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:
1- الأول 100,000 جنيه
2- الثانى 95,000 جنيه
3- الثالث 90,000 جنيه
4- الرابع 85,000 جنيه
5- الخامس 80,000 جنيه
6- السادس 75,000 جنيه
7- السابع 70,000 جنيه
8- الثامن 65,000 جنيه
9- التاسع 60,000 جنيه
10- العاشر 55,000 جنيه
بينما تكون مكافآت الفائزين فى المستوى الثانى كالتالي:
1- الأول 70,000 جنيه
2- الثانى 68,000 جنيه
3- الثالث 66,000 جنيه
4- الرابع 64,000 جنيه
5- الخامس 62,000 جنيه
6- السادس 60,000 جنيه
7- السابع 58,000 جنيه
8- الثامن 56,000 جنيه
9- التاسع 54,000 جنيه
10- العاشر 52,000 جنيه
بينما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الثالث كالآتي:
1- الأول 50,000 جنيه
2- الثانى 48,000 جنيه
3- الثالث 46,000 جنيه
4- الرابع 44,000 جنيه
5- الخامس 42,000 جنيه
6- السادس 40,000 جنيه
7- السابع 38,000 جنيه
8- الثامن 36,000 جنيه
9- التاسع 34,000 جنيه
10- العاشر 32,000 جنيه
فيما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الرابع كالتالي:
1- الأول 40,000 جنيه
2- الثانى 38,000 جنيه
3- الثالث 36,000 جنيه
4- الرابع 34,000 جنيه
5- الخامس 32,000 جنيه
6- السادس 30,000 جنيه
7- السابع 28,000 جنيه
8- الثامن 26,000 جنيه
9- التاسع 24,000 جنيه
10- العاشر 22,000 جنيه
كما يُمنح محفظو مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية على جوائز مالية؛ تقديرا لجهودهم فى العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.
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