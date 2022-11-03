غلق تعديل بيانات المشتركين فى مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم اليوم

كتب لؤى على

تغلق الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، الباب أمام المشتركين بمسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للقرآن الكريم، والراغبين فى تعديل بعض البيانات الأساسية والتى تم فتح الباب لها لمدة ثلاثة أيام فقط، بداية من 1 : 3 نوفمبر 2022.

وبحسب الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم فإن البيانات التى يمكن تعديلها هى: الاسم، والمرحلة التعليمية، والمستوى المتقدم إليه الطالب، وبيانات المحفظ ومكتب التحفيظ أو المعهد، أو الرواق.

علمًا بأن التعديل هو الأخير، ولن يتم فتح الباب مرة أخرى لأى تعديلات ، من خلال الرابط التالى : http://service.azhar.eg/services/forms/GrandImamaQuranCompUpdate.aspx