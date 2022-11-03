عبد المنعم الجمل: المشروعات الخضراء تساهم فى تحقيق الاستدامة

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، على أهمية الاستفادة من الانطلاقة الكبيرة للمشروعات الخضراء التى تتبناه الدولة، والتى يتبناها العالم بصفة عامة خلال الفترة الحالية.

وأشار لأهمية استغلال ذلك فى دعم الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطنى ونشر مثل هذه المشروعات فى مختلف المحافظات المصرية.

‏أضف عبد المنعم الجمل أنه من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات الخضراء بهدف الإستدامة وتحقيق اقصى استفادة من المواطنين في مختلف القرى، مشيرا إلى أهمية دعم الصناعة الوطنية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،بالإضافة إلى مشروع تدوير القمامة وغيرها من المشروعات الخضراء التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

ونوه إلى أهمية التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الغاز الطبيعي بشكل موسع في مصر خلال الفترة المقبلة للحد من الانبعاثات الضارة .

‏وحوله قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال أيام بمشاركة قادة الدول العالم ، أشار إلى أنه من المهم أن تخرج القمة بنتائج قويه ،تساهم في دعم الدول الفقيرة ،خاصة قارة إفريقيا ،وأن تلتزم الدول الغنية بما عليها من التزامات.