عاهل البحرين: زيارة البابا فرنسيس لبلادنا تاريخية

كتب محمد جمال

دعا العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الدول الكبرى للعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على الحل السلمي للنزاعات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأشار العاهل البحرينى أن السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك، مؤكدا على أهمية دور البابا فرنسيس في تعزيز الحوار والتواصل بين الأديان السماوية، مشيرا إلى أن زيارة البابا فرنسيس للبحرين تاريخية.

يذكرأن، استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلن الديوان الملكي أنه بدعوة كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يصل إلى البلاد اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين، تستغرق أربعة أيام.