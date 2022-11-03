طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار نسبى بكافة الأنحاء والصغرى 16 درجة.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرار نسبيًا على كافة أحياء الإسكندرية، معتدلا نهارا و لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى آخره ودرجة الحرارة الكبري 25 درجة والصغري 16.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت ، أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18.



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