ضبط 4 أطنان ملح طعام غير مطابق للمواصفات بأحد مصانع برج العرب غرب الإسكندرية

وقامت إدارة مراقبة الأغذية، بضبط 4 أطنان ملح طعام مكرر يودي ناعم غير مطابق للمواصفات بأحد المصانع بمدينة برج العرب الجديدة، كما تم ضبط 31 قالب لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع بمصنع مرخص بنفس المدينة.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وأخذ عينات منها لتحليلها والعرض على النيابة لاتخاذ قرارها بشان المضبوطات.