اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:50 م
أكرم القصاص
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ضبط 4 أطنان ملح طعام غير مطابق للمواصفات بأحد مصانع برج العرب غرب الإسكندرية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:35 م
ضبط 4 أطنان ملح طعام غير مطابق للمواصفات بأحد مصانع برج العرب غرب الإسكندرية ملح - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، حملة مكبرة وذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لضبط سوق الغذاء فى المحافظة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ومنع تسرب أغذية غير صالحة إلى المستهلك.
 
وقامت إدارة مراقبة الأغذية، بضبط 4 أطنان ملح طعام مكرر يودي ناعم غير مطابق للمواصفات بأحد المصانع بمدينة برج العرب الجديدة، كما تم ضبط 31 قالب لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع بمصنع مرخص بنفس المدينة.
 
تم التحفظ على الكميات المضبوطة وأخذ عينات منها لتحليلها والعرض على النيابة لاتخاذ قرارها بشان المضبوطات.

 


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

ملح طعام

اغذية فاسدة

اخبار مصر



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