ضبط 4 أشخاص وسيدة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4أشخاص وسيدة "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات "مستأجرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( عدد 7 هواتف محمولة – سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب) كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترا، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.