ضبط 14 طن زيت تموينى بالدقهلية وإحباط إعادة تدويرها وعرضها بالأسواق بأسماء أخرى

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات ومخازن السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين ،مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وفي هذا الصدد أوضح محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 1180 كرتونة زيت تمويني باجمالي 14 طن زيت تم احتكارها وتم علي الفور احباط محاولة اعادة تدويرها وعرضها بالاسواق في عبوات بأسماء تجارية مختلفة وتم التحفظ عليها وأمر"مختار" بإحالة المخالفة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والذي اشار انه وردت معلومات تفيد وجود مخالفة احتكار زيت تمويني بإجمالي عدد 14160 زجاجة زيت ماركة سارا سعة واحد لتر وكذا 12000عپوة فارغة عليها استيكرات بأصناف مختلفة وعدد 200 عبوة زيت فارغة تم تفريغها في برميل بلاستيك تمهيدا لإعادة تدويرها، وأشار إلى أنه تم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.