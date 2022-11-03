ضبط صاحب مخزن بحوزته طن كبدة مجمدة مجهولة المصدر بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على صاحب مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بدون ترخيص في المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، وفقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لتجهيز وتقطيع الكبدة المستوردة كائن بدائرة قسـم شرطـة المرج بالقاهرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (كبدة) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1,250 طن مواد غذائية "كبدة مجمدة" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.