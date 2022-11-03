صورة اليوم.. فرق الترميم المصرية تواصل أعمالها فى تجميل الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

يتواصل فى معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر العمل، ضمن المشروع القومى لترميم صالة الأعمدة الكبرى التى تضم 134 عمودا، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يومياً بأيادٍ مصرية فى الصالة التاريخية الأهم فى معابد الكرنك.

وخلال الأيام الماضية واصل فريق العمل من مرممي وأثريى المجلس الأعلى للآثار أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، حيث تم البدء فى ترميم العمود رقم 59 و68، وذلك بإشراف الدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، حيث أن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمود وأنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمود منها، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعاً.

وتعتبر أعمال الترميم الجارية بالمعبد فرصة مميزة أمام الجمهور خلال استقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة فى ظل المنتج المتكامل الذى يجمع بين منتجى السياحة الثقافية الشاطئية، حيث يتم العمل وقت الزيارة بصورة طبيعية للتأكيد على عمل رجال الآثار بكل جدية فى تقديم كل ما هو جديد ورائع من الحضارة المصرية أمام السياح خلال زياراتهم للمعبد.

وصالة الأعمدة الكبرى أو بهو الأعمدة العظيم تعتبر أكبر بهو فى العالم وفى تاريخ البشرية بأكملها، وذلك نظراً لمساحته الكبيرة فى قلب معابد الكرنك أكبر دور عبادة فى التاريخ، موضحاً أنه بعد الملك أمنحتب الثالث وإقامته للممرين الرئيسيين وبهما 12 عمود، أكمل الملك سيتى الأول باقى الأعمدة والبالغ عددها 122 عمود فى 14 صفا وفى كل جانب 7 صفوف، وذلك بإجمالى 134 عمودا فى صالة الأعمدة، وجاءت أعمدة الملك سيتي الأول أقل طولاً من أعمدة الملك أمنحتب الثالث، حيث أن العمود جاء بطول 15 متر فى عهد سيتي الأول، وجميعها تتخذ شكر براعم البردى وفي البهو سقف على مستويين، وتم عمل شبابيك من الحجر تسمح بتسريب الضوء لتنير البهو بالكامل، وعقب ذلك جاء الملك رمسيس الثانى وقام بنقش اسمه على كافة الأعمدة داخل البهو، وذلك بحسب المؤرخين والآثاريين على مر العصور.