صحيفة بريطانية: ليوناردو دى كابريو سيحضر مؤتمر قمة المناخ فى مصر

كتبت: هناء أبو العز

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن الممثل والناشط البيئى ليوناردو ديكابريو سيحضر المؤتمر فى مصر، بعد أن حضر COP26 فى مدينة جلاسكو باسكتلندا العام الماضى.

كان النجم قد عبر عن اهتمامه بالحفاظ على البيئة أكثر من مرة، ففي خطاب فوزه بأوسكار أفضل ممثل لعام 2017، قال: “نحن بحاجة إلى دعم القادة في جميع أنحاء العالم الذين لا يتحدثون باسم الملوثين الكبار، ولكنهم يتحدثون باسم الإنسانية، من أجل السكان الأصليين في العالم، من أجل مليارات ومليارات الأشخاص المحرومين الذين سيكونون الأكثر تضررًا من تغير المناخ هذا”.

هذا وقد عين تعيين ديكابريو سفيرًا للسلام في مجال تغير المناخ من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا قبل بدء فعاليات قمة المناخ لعام 2014، كما أنه دعم أكثر من 60 منظمة للحفاظ على البيئة مثل توسيع محميات وحيد القرن، واستعادة الأراضي الرطبة في البرازيل، وتحسين غابات الأراضي المنخفضة في المحيط الهادئ في الإكوادور، وغيرها.