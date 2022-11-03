وركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على ضرورة توحيد الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.. لافتا الى أن القمة العربية جاءت في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية.

وأضافت أن الرئيس السيسي دعا إلى تبني مقاربة لتعزيز القدرات العربية.. لافتا إلى أن مصر تطمح لشراكة فعلية مع الدول العربية استنادا إلى ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعي العربي.

ونوهت بتأكيد الرئيس السيسي على أن انعقاد القمة العربية يعد في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصوم مقدراتها.