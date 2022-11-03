صحة الدقهلية: دعم وحدات الكلى بـ8 ماكينات غسيل جديدة.. صور

الدقهلية فريق محافظات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، أنه فى إطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوى تدعم وزارة الصحة صحة الدقهلية بأحدث التجهيزات الطبية لتطوير المنظومة الصحية.

وأعرب مكين عن خالص شكره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة على دعم وحدات الكلى بالدقهلية بـ8 ماكينات غسيل كلوى جديدة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فى إطار خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة وحدات الكلى بالدقهلية تم مؤخرا دعم مستشفى دكرنس بـ5 ماكينات فى حين تمت إضافة 3 وحدات للغسيل بسلامون القماش.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى حرص مديرية الصحة، وفقًا لتعليمات الدكتور شريف مكين، على التوسع فى إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى خاصة مرضى الغسيل الكلوى.