"صحة الإسكندرية": أنشطة توعوية وتثقيفية لـ2270 مستفيدا بالقافلة الشاملة ببشاير الخير

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، أن عدد المستفيدين من الأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال اليومين الأول والثانى من القافلة الطبية الشاملة ببشاير الخير 3 ، 5، بلغ 2270 مواطنا منهم 1160 مواطنا فى اليوم الأول و1110 مواطنين فى اليوم الثاني.