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"صحة الإسكندرية": أنشطة توعوية وتثقيفية لـ2270 مستفيدا بالقافلة الشاملة ببشاير الخير

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:17 م
"صحة الإسكندرية": أنشطة توعوية وتثقيفية لـ2270 مستفيدا بالقافلة الشاملة ببشاير الخير القافلة الشاملة ببشاير الخير
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، أن عدد المستفيدين من الأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال اليومين الأول والثانى من القافلة الطبية الشاملة ببشاير الخير 3 ، 5، بلغ 2270 مواطنا منهم 1160 مواطنا فى اليوم الأول و1110 مواطنين فى اليوم الثاني.
 
وتناولت الأنشطة العديد من الموضوعات وعلى رأسها المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة وأهمية الكشف المبكر وسرطان الثدي وإرتفاع ضغط الدم ومرض السكري والإعتلال الكلوى والتغذية السليمة وصحة البيئة والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية  وتطعيم كوفيد 19 والرضاعة الطبيعية وسوء استخدام المضادات الحيوية ومكافحة التدخين وختان الإناث.

 


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