سيارت "التموين" تجوب المحافظات لطرح الأرز الأبيض الفاخر بـ12 جنيها.. صور

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ.



وعلى مستوى مديرية الدقهلية، تم ضخ 50 طنا من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، زنه الشيكارة 25 كيلو جرام ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيه، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة،كما قامت مديرية التموين بدمياط بطرح 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التى طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة.



فيما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية فى القاهرة والجيزة، الأرز الأبيض الفاخر بنفس الأسعار الرسمية عبر منافذ وزارة التموين ومن خلال السيارات المتنقلة التى تتمركز فى الميادين الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية.



سيارات وزارة التموين تطرح الأرز الأبيض بسعر 12 جنيها بالمحافظات



سيارات وزارة التموين تطرح الأرز الأبيض بسعر 12 جنيها بالمحافظات



سيارات وزارة التموين تطرح الأرز الأبيض بسعر 12 جنيها بالمحافظات