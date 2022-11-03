سيارات تحمل جثث ملفوفة بأكياس بالهالوين فى المكسيك.. والسلطات تعتذر.. صور

فاطمة شوقى

آثارت مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين فى المكسيك جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن من بين الاحتفالات سيارات تحمل مثل الجثث الملفوفة بالأكياس وتلطيخ السيارات بالدماء، وهى الطريقة التى يتبعها عصابات تجار المخدرات فى البلاد، ولذلك اعتذرت المكسيك عن تلك المظاهر أنها تروج للعنف.



احتفالات فى المكسيك

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن أعداد أشكال جثث على السيارات كوسيلة للاحتفال بعيد الهالوين آثارت الجدل حيث أنها ممارسات يقوم بها تجار المخدرات مع بعض ضحاياهم وهو ما يتعارض مع القانون المكسيكى من الاحتفال بأى مظاهر عنيفة تروج للإجرام والعنف فى البلاد.



احتفالات عنيفة بالهالوين فى المكسيك

فى بلدية بوكا ديل ريو، فى ولاية فيراكروز، انتقد عضو المجلس بيليم بالميروس، هذه المظاهر، قائلا إنه أمر مهين لآلاف ضحايا العنف فى البلاد خاصة وأن المكسيك أغلقت عام 2021 بأكثر من 35 جريمة قتل.



المكسيك

في مكسيكو سيتى، لوحظ هذا النوع من مظاهر الاحتفال المثيرة للجدل فى عدة أماكن، حيث نشر أحد مستخدمى تويتر صورة حقيبة مغطاة بأكياس فى غابة تشابولتيبيك، وقال منتقدا: "فى بلد يسقط فيه عشرات القتلى يوميًا والعنف المتسارع، كيف يُسمح بهذا في منطقة يوجد بها أطفال"، وبعد يوم، أعربت السلطات عن أسفها لهذه المظاهر من الاحتفال".