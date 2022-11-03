ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الخارجية الروسية دعوتها الدول النووية الأخرى لإظهار ما أسمته "استعدادا عمليا للعمل على تحقيق هذه الأولوية، والتخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض، وتجنب أي صراع مسلح مباشر والتوقف عن الاستفزازات بأسلحة الدمار الشامل، التي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".



وأضاف البيان: "روسيا تشجع علي التمسك بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة في مجال الحد من الأسلحة النووية والحد من المخاطر الاستراتيجية، وخطر وقوع حوادث وصراعات دولية مشحونة بالتصعيد إلى المستوى النووي". مؤكدا التزام روسيا بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح في 3 يناير 2022.