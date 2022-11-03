رئيس وزراء العراق يؤكد لسفير مصر رغبة بلاده فى تطوير التواصل وتأطيره

كتب: أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الخميس، لسفير مصر لدى بغداد وليد إسماعيل، حرص بلاده على بناء أفضل العلاقات الثنائية مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن منهاج الحكومة العراقية يعتمد بشكل أساس في العلاقات الخارجية على مبدأ الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء العراق سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى العراق، كلٌّ على حدة، من بينهم سفير مصر لدى بغداد وليد إسماعيل، سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى – بحسب بيان للحكومة العراقية- خلال اللقاء عن رغبة العراق في تطوير التواصل وتأطيره في اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية، تراعي مصلحة الشعب العراقي ومصالح الشعوب الصديقة، وتعزز من التبادل البيني في المجالات الاقتصادية والثقافية، ومجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن تعزيز قدرة مواجهة التحديات والأزمات العالمية.