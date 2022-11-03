وقال بوعسكر - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم /الخميس/ - إن عدد طلبات الترشح المرفوضة بلغ ٣٦٣ طلب ترشح، مضيفا أن أسباب الرفض جاءت بسبب وجود خلل في التزكيات ونقص الوثائق القانونية المطلوبة .



وأشار إلى أن عددٍ التزكيات المقبولة بلغ ٤٧٦ الف تزكية للمرشحين، فيما تم رفض ٣٨ الف تزكية .