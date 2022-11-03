رئيس مركز شباب زفتى: المشروعات فى مراكز الشباب وتطويرها لم نشهدها من قبل

الغربية محمد طارق

قال محمد فوزى فودة رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتى فى محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، إن مراكز الشباب شهدت مشروعات استثمارية وطفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل جهود الدولة لتوفير خدمة للشباب فى كل الرياضات المختلفة، موضحا أن الدولة وفرت كل التسهيلات من إنشاء ملاعب وحمامات سباحة وغيرها من الخدمات.





وأضاف: يوجد لدينا الآن أيضا طفرة كبيرة فى الطرق وإنشاء الكبارى، والتى حققت السيولة المرورية فى كل أنحاء الجمهورية، بعدما كنا نعانى من الاختناق المرورى، وعدم وجود بنية تحتية تخدم المحافظات المختلفة، موجهًا الشكر للرئيس على الاهتمام بالمشروعات القومية التى نقلت مصر نقلة كبيرة فى كل القطاعات.