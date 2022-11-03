اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:24 م
رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان فى القاهرة. 
 
وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية. 
 
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة، للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر. 
 
كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة  السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.

مصر وسلطنة عمان

50 سنة مصر وعمان

مجلس الوزراء



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