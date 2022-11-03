رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد يهنئ نتنياهو بالفوز فى انتخابات الكنيست

كتب محمد جمال

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد بنيامين نتنياهو بالفوز فى انتخابات الكنيست، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، قال محمد أبو شامة، المحلل السياسى، إن المشهد في انتخابات الكنيست غامض بشكل كبير، ونجح فيه رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو أن يستعيد لياقته السياسية وخبرته السياسية الطويلة في العمل السياسى.

وأضاف المحلل السياسى، خلال برنامج ملف اليوم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو كان هو أطول رئيس وزراء ظل في الحكم، ولعب على كل التوازنات السياسية الموجودة.

وأوضح المحلل السياسى أن بنيامين نتنياهو أجاد اللعب على قصة الفقراء وأجاد التعامل مع قصة العرب في الانتخابات الإسرائيلية وقائمة العربية الموحدة التي كانت في الحكومة السابقة حاول مهاجمتها، وحاول جذب الإسرائيلي المتحيز ضد العرب للتصويت لحزبه .

ولفت المحلل السياسى إلى أن الانتخابات الإسرائيلية الراهنة هى الأقوى، وسبب نجاح نتنياهو هو حالة عدم الاستقرار التي شهدها إسرائيل خلال السنة الأخيرة.