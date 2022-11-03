وتناول اللقاء استعراض الاستعدادات لاحتضان مدينة مراكش المغربية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية في سياق الأزمات المتتالية.

وأشاد ممثلو البنك الدولي بالمسار المتميز للمغرب، خاصة في مجالات الإصلاحات الاجتماعية الكبرى وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الأخضر والرقمي.