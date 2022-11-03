وأضاف خفر السواحل أنه تم العثور على 12 شخصا فقط ، جميعهم رجال، على قيد الحياة منذ غرق القارب في المياه الواقعة بين جزيرتى إيفيا وأندروس، شرقى العاصمة اليونانية، فى الساعات الأولى من أمس الأول الثلاثاء.

وأشار إلى أنه تم انتشال ما مجموعه 22 جثة من البحر، بينهم خمسة أطفال - ثلاثة صبية وفتاتان - وست نساء.

وعثرت السلطات على الناجين التسعة الأوائل على الصخور في جزيرة غير مأهولة، وأبلغوا السلطات بأنهم كانوا على متن قارب شراعي يحمل ما مجموعه حوالي 68 شخصا، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

وقال الناجون إن القارب انقلب وغرق فى أمواج هائجة. وتم تنفيذ عملية الإنقاذ الأولية وسط أمواج عاتية في مضيق كافيريس بين الجزيرتين.

ويعد حادث غرق القارب هو الأحدث فى سلسلة حوادث التحطم المميتة للقوارب التى تحمل على متنها مهاجرين عبر البحار اليونانية.